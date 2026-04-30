Γιάννης Σμαραγδής: Στα γυρίσματα της ταινίας υπήρξαν στιγμές που με μάζευαν από το πάτωμα γιατί έβαζα τα κλάματα

Συγκλονιστικές στιγμές από τα γυρίσματα της ταινίας του για τον Ιωάννη Καποδίστρια περιέγραψε ο Γιάννης Σμαραγδής, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο ACTION 24.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως υπήρχαν στιγμές που «τον μάζευαν από το πάτωμα από τα κλάματα», περιγράφοντας τη βαθιά συναισθηματική φόρτιση που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Υπήρχαν στιγμές που με μαζεύανε από το πάτωμα από τα κλάματα στα γυρίσματα. Κι εγώ χειροκροτούσα σκηνές… τις χειροκροτούσα. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η ταινία… κάποιος την οδηγεί. Γι’ αυτό έχω δηλώσει πολλές φορές ότι αυτή η ταινία δεν είναι δική μου, ανήκει στον πολιτισμό που με γέννησε. Είμαι διάμεσος, χρησιμοποιήθηκα», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Δάκρυα, λυγμοί συχνά μέσα στην ταινία. Στο τέλος, μία παύση και μετά χειροκροτούσανε. Η παύση είναι το σημαντικό. Αυτό το έζησα στη Νέα Υόρκη, διότι τελείωσε και δίπλα μου κλαίγανε. Ήταν συγκλονισμένη και η κυρία Μενδώνη, που ήρθε για να τιμήσει την προβολή χωρίς να έχει δει την ταινία».