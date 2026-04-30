Ζόζεφιν: Χρόνια δεν μιλάμε με την Κόνι Μεταξά, δεν νομίζω ότι έχουμε και κάτι κοινό πια να συζητήσουμε

Για τις σχέσεις της με την άλλοτε στενή της φίλη Κόνι Μεταξά, που σήμερα φαίνεται να έχουν ψυχρανθεί, μίλησε η Ζόζεφιν στις τηλεοπτικές κάμερες. Η pop τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στον ανταγωνισμό στον χώρο της μουσικής, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

«Ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε έναν βαθμό είναι υγιές να υπάρχει. Πράγματα που ίσως παλιά σκεφτόμουν “γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι;”, αργότερα τους συγχώρεσα και κατάλαβα ότι είναι κι αυτά στην καθημερινότητα να συμβαίνουν», δηλώνει η Ζόζεφιν.

«Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά. Δεν έχει γίνει κάτι. Κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά», επισημαίνει η τραγουδίστρια για την συνάδελφο και πρώην φίλη της.

«Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται πως θα ήμουν θετική να βρεθούμε για έναν καφέ αλλά πιστεύω πολύ στους κύκλους. Πολλές φορές δεν έχει πια κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις», καταλήγει επί του θέματος η Ζόζεφιν.