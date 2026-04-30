Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για παραπλανητική πολιτική γύρω από την τετραήμερη εργασία. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα διαφορετικό μοντέλο απασχόλησης, ενώ στην πράξη οδηγεί σε μειώσεις μισθών και πιο ευέλικτα ωράρια.

Η δήλωση του Κ. Τσουκαλά

“Η Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε, σε ανάρτησή της, λαϊκιστική την πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να ανοίξει τον διάλογο για τη μείωση των ωρών απασχόλησης, όπως γίνεται σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, και ταυτόχρονα εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ για τη μη υπερψήφιση του δικαιώματος του εργοδότη να αλλάζει κατά το δοκούν το ωράριο εργασίας και να απασχολεί τον εργαζόμενο έως και δέκα ώρες χωρίς να θεωρείται υπερωρία.

Λαϊκισμός και ψέμα είναι να λες ότι εφαρμόζεις τετραήμερη απασχόληση ενώ στην πράξη μειώνεις τους μισθούς και κάνεις το ωράριο λάστιχο όπως έκανε με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση.

Παράλληλα, προσπαθεί να δημιουργήσει όρους κοινωνικού αυτοματισμού, στρέφοντας τις επιχειρήσεις κατά των εργαζομένων. Είναι, βέβαια, Υπουργός στην κυβέρνηση που, κατά τη διανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, εξαίρεσε πρακτικά από αυτό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαγορεύοντάς τους την προσβασιμότητα στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η αλήθεια είναι μία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε συνειδητά το μοντέλο της χαμηλής παραγωγικότητας, της φτηνής απασχόλησης και της εργασιακής υπερκόπωσης. Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας εργάζονται τις περισσότερες ώρες από τους Ευρωπαίους, 39,8 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στις 36 ώρες. Επίσης, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται πάνω από 49 ώρες τη βδομάδα. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών για το έτος 2025, μαζί με τη Βουλγαρία. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ανέρχεται στο 68% του μέσου όρου της ΕΕ.

Αλλά πιο τρανή απόδειξη της αποτυχίας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας είναι η πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία για το 2024, βάσει των στοιχείων της Eurostat, παρέμεινε στο 56% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ελληνικό ΑΕΠ ανά εργαζόμενο για το 2024 παρέμεινε στο 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης των 19 χωρών και στο 57% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Μάλιστα, το αντίστοιχο ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας ήταν ακόμη χαμηλότερο.

Είναι περήφανη για αυτά τα νούμερα η Υπουργός Εργασίας; Επιχαίρει που η Ελλάδα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ουραγός στην παραγωγικότητα της εργασίας και ταυτόχρονα στους κοινωνικούς δείκτες;

Τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί και το ανεξέλεγκτο κόστος της εργασίας αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια δημογραφικής αναγέννησης. Πρόσφατα, στον αντίποδα των βέλτιστων και σύγχρονων ευρωπαϊκών πρακτικών που αποσυνδέουν την παραγωγικότητα της εργασίας από την εντατικοποίησή της, η κυβέρνηση θέσπισε την εξαήμερη εργασία και το 13ωρο, διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους εργαζομένους. Χωρίς ελεύθερο χρόνο, δεν μπορούν να ζήσουν ποιοτικά, να δημιουργήσουν οικογένεια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχουν καθαρό στόχο τη νέα σύγκλιση με την Ευρώπη, για μια παραγωγική Ελλάδα που εγγυάται μια ανθεκτική κοινωνία με αυτοπεποίθηση. Θέσαμε ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στο 75% σε μια δεκαετία. Η επίτευξη αυτού του σκοπού προϋποθέτει την ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η σημερινή εικόνα παραγωγικής υστέρησης υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. Την τελευταία επταετία χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες για την ανάταξη της παραγωγικότητας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πιστεύει και δεν μπορεί να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το περιβάλλον της οικονομίας και θα διασφαλίσουν λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Δεν προχώρησε στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας, στην αξιοποίηση νέων επενδύσεων για να αυξηθεί η ένταση κεφαλαίου και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης, της βελτίωσης της ποιότητας των επενδύσεων και της αποτελεσματικότητας των θεσμών για μια διατηρήσιμη και υψηλή ανάπτυξη.

Η νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση πρέπει να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα και για τον κόσμο της εργασίας. Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με πιλοτικά προγράμματα και νομοθετικές πρωτοβουλίες να δοκιμάζουν το μοντέλο, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του εργασιακού χρόνου χωρίς απώλεια μισθού και στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Να δώσουμε κίνητρα σε εταιρείες για να εισάγουν προγράμματα εργασίας με 32 ή 35 ώρες την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές.

Υπάρχουν κλάδοι που η μείωση των ωρών απασχόλησης με διατήρηση ή και αύξηση της αποδοτικότητας είναι απόλυτα εφικτή. Υπάρχουν τομείς απασχόλησης που είναι δύσκολο. Με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που το ΠΑΣΟΚ επαγγέλλεται και τις μεταρρυθμίσεις στο μοντέλο ανάπτυξης, θα αυξηθούν οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να το εφαρμόσουν.

Οι πολιτικές που στοχεύουν στην εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή είναι στον πυρήνα των ιδεών και των αξιών μας.”