Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 30η Απριλίου

311: Ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα, με το οποίο η χριστιανική θρησκεία αναγνωρίζεται επίσημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

1825: Ο Ελληνικός Στόλος, με επικεφαλής τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολητές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη, πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν πασά στη Μεθώνη και μία πυριτιδαποθήκη στην ξηρά.

1841: Η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών.

1927: Περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού, για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού.

1945: Ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο, μία ημέρα μετά το γάμο τους.

1947: Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, μία ομάδα της ΟΠΛΑ (οργάνωσης του ΚΚΕ) επιτίθεται με χειροβομβίδες κατά λεωφορείου της Πολεμικής Αεροπορίας στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αεροπόροι.

1975: Οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη χερσόνησο της Ινδοκίνας, ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση.

Γεννήσεις

1903: Ελένη Καζαντζάκη, ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, δεύτερη σύζυγος του Νίκου Καζαντζάκη. (Θαν. 18/2/2004)

1916: Κλοντ Σάνον, αμερικανός μαθηματικός και ηλεκτρομηχανολόγος, ένας από τους θεμελιωτές της θεωρίας της επικοινωνίας. Διατύπωσε θεωρία σχετικά με την μαθηματική επεξερ­γασία της ροής της πληροφορίας, η οποία βρήκε ευρεία εφαρμογή στο σχεδιασμό των κυκλωμάτων, στην κατασκευή των υπολογιστών, στην ευρύτερη τεχνολογία της επικοινωνίας καθώς και στη βιολογία, τη ψυχολογία και τη γλωσσολογία. Σημα­ντική υπήρξε ακόμη η συμβολή του στην επιστήμη των υπολογιστών όπου εισήγαγε τον όρο «bit» για τη μονάδα της πληροφορίας. (Θαν. 24/2/2001)

1956: Λανς Φον Τρίερ, δανός σκηνοθέτης, εισηγητής της κινηματογραφικής θεωρίας «Δόγμα 95».

Θάνατοι

1989: Σέρτζιο Λεόνε, ιταλός σκηνοθέτης, ο «πατέρας» του σπαγγέτι-γουέστερν. (Γεν. 3/1/1929)

2011: Ερνέστο Σάμπατο, αργεντινός συγγραφέας. (Γεν. 24/6/1911)

2011: Λάκης Σάντας, έλληνας ήρωας της Αντίστασης. (Γεν. 22/2/1922)