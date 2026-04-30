Eurovision 2026: Ο Ακύλας σε θεαματική άνοδο στα στοιχήματα – Στη δεύτερη θέση πλέον η Ελλάδα

Ανοδική τροχιά καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, με τον Ακύλα να ενισχύει αισθητά τη θέση του στα στοιχήματα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το «Ferto» συγκεντρώνει πλέον ποσοστό νίκης στο 11%, από 7% που βρισκόταν στις 25 Απριλίου, σημειώνοντας σημαντική άνοδο και εδραιώνοντας τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των bookmakers.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με 30%, διατηρώντας προβάδισμα, την ώρα που η Δανία ακολουθεί στο ίδιο ποσοστό με την Ελλάδα (11%), ενώ Γαλλία και Αυστραλία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα με 10% και 8% αντίστοιχα.

