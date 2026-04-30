ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα

Κατά την περίοδο 27 έως 30 Απριλίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ σε 1.725.124 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 27 Απριλίου θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.

Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026.

Από 27 έως 30 Απριλίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: