ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα

THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 27 έως 30 Απριλίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ σε 1.725.124 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 27 Απριλίου θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026.
  • Από 27 έως 30 Απριλίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

