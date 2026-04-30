Θεσσαλονίκη: Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ καθάρισαν τη Ναυαρίνου παρά τη μεγάλη πίκρα από την ήττα στον τελικό

Λαμπίκο έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ την πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά το τέλος του τελικού του Δικεφάλου με την Ισπανία. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έστησαν οθόνη στην πλατεία και παρακολούθησαν από εκεί την προσπάθεια της ομάδας τους, η οποία όμως δεν στέφθηκε με επιτυχία αφού ο Δικέφαλος ηττήθηκε στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και έχασε το τρόπαιο.

Παρά την απογοήτευση, οι φίλοι του ΠΑΟΚ καθάρισαν την πλατεία Ναυαρίνου με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργο Δημαρέλο, να τους συγχαίρει για την κίνηση αυτή. “Πρέπει τους βγάλω το καπέλο”, τόνισε στην ανάρτησή του ο κ. Δημαρέλος.

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου καθαριότητας

Χθες, μόλις χθες, επικοινώνησαν μαζί μου από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και μου ζήτησαν την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για να δουν σε γιγαντοοθόνη τον σημερινό τελικό. Εκανα τα αδύνατα δυνατά για να προλάβουμε όλες τις εγκρίσεις, οπως και έγινε. Ζήτησα να μου υποσχεθούν οτι θα παραδώσουν την πλατεία όπως την παρέλαβαν, με μικρές ελπίδες για να γίνει, όπως σχεδόν σε όλες τις παραχωρήσεις. Το υποσχέθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά μέσα σε 5 μέρες έναν τελικό, με την απογοήτευση για τους ίδιους να είναι προφανώς μεγάλη. Όμως, τήρησαν την υπόσχεση που μου έδωσαν και μετά από τον αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν όλη την πλατεία, ακόμα και το συντριβάνι. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα σε όλους τους πολίτες. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο.