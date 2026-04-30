MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο – Κατηγορείται για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα έλαβε από τον ανακριτή ο 89χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως, από τους οποίους συνολικά τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:

  • απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:

  • κατ’ εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση,
  • παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,
  • παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,
  • διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
    Κλείσιμο
  • απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

