Απολογείται σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο – Κατηγορείται για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα έλαβε από τον ανακριτή ο 89χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως, από τους οποίους συνολικά τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για: