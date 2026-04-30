Λιβύη: Επτά άνθρωποι διασώθηκαν – 17 πτώματα ανασύρθηκαν από πλεούμενο

Η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ανασύρθηκαν δεκαεπτά πτώματα και διασώθηκαν επτά άνθρωποι όταν επενέβη ομάδα της, αφού ειδοποιήθηκε ότι πλοίο βρισκόταν σε κίνδυνο στ’ ανοικτά της ανατολικής Λιβύης.

Η οργάνωση βοήθειας και περίθαλψης δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ταυτότητες ή τις εθνικότητες των ανθρώπων αυτών, σημείωσε ωστόσο ότι παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια στους διασωθέντες στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας «με την Ύπατη Αρμοστεία (των Ηνωμένων Εθνών) για τους Πρόσφυγες», στοιχείο που αφήνει να εννοηθεί ότι το σκάφος μετέφερε μετανάστες.

«Έπειτα από οκτώ ημέρες» προσπαθειών, λιβυκό πλοίο «κατάφερε να διασώσει πλεούμενο σε κίνδυνο. Η επιχείρηση επέτρεψε να σωθούν επτά άνθρωποι και να ανακτηθούν 17 πτώματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η οργάνωση βοήθειας μετέφερε τα πτώματα «στον Ερυθρό Σταυρό στο Τομπρούκ, με συνοδεία του ναυτικού, της ακτοφυλακής και υπηρεσίας ασφάλειας των ακτών» ενώ το σκάφος «υποστηρίχθηκε» σε επιχείρηση «που διήρκεσε οκτώ ώρες» και απαίτησε «διαρκή δουλειά σε δύσκολες συνθήκες».

Περίπου 300 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιταλίας, η Λιβύη μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναχώρησης μεταναστών και προσφύγων στη βόρεια Αφρική, στην πλειονότητά τους από την υποσαχάρια Αφρική, αλλά και από τη Μέση Ανατολή και από την Ασία, που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο, με κίνδυνο της ζωής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

