Δ. Μιχαηλίδου: Στήριξη στους πολίτες με τα προγράμματα “Νταντάδες της Γειτονιάς” και “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”

Στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που αφορά 30.000 κλειστών αλλά και ανοιχτών ακινήτων, αλλά και στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» (Κ. Παπαχλιμίντζος, Κ. Δούκα).

Τόνισε επίσης πως: «H μεγάλη διαφορά σε σχέση με ότι προηγούμενο έχει υπάρξει, είναι η πολύ μεγάλη διαφορά στο ποσό που θα δίνει το κράτος. Δηλαδή σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι οι δυο τους, το εισόδημα το οποίο θα πρέπει να έχεις για να πάρεις 36.000 ευρώ από το κράτος είναι 35.000 ευρώ, φτάνει μέχρι και το 90%.

Λέμε ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια δίνει το κράτος από 75 μέχρι 95 % της επιδότησης για την ανακαίνιση κλειστών ή ανοικτών σπιτιών. Αυτό έχει εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ανεβαίνουν προσμετρώνται για κάθε παιδί.

Δηλαδή ένα ζευγάρι το οποίο έχει 35.000 ευρώ εισόδημα. Αν έχει δύο παιδιά πηγαίνει μέχρι 45.000 ευρώ. Δηλαδή αυξάνεται το εισόδημα τους κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί για να μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα μας αυτό.

Και έχουμε μια ειδική μοριοδότηση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, για μονογονεϊκές οικογένειες, για οικογένειες οι οποίες έχουν ένα άτομο με αναπηρία στο νοικοκυριό τους και έτσι μπορείς να φτάσεις στην επιδότηση από το κράτος έως και το 95 % του τελικού ποσού.

Δεν έχουν εξειδικευτεί όλα αυτά, αλλά οι κανόνες που σκεφτόμαστε είναι να είναι παρόμοιοι με το “σπίτι μου 2”, δηλαδή να μην πηγαίνουμε σε πολύ καινούργια ακίνητα, να μην είναι πολύ καινούργια έτσι ώστε να μην αυξήσουμε κι άλλο τις τιμές στην αγορά.

Δηλαδή ερχόμαστε και χτίζουμε πάνω σε προηγούμενα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και χτίζουμε πάνω τους διορθώνοντας πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι ταλαιπώρησαν νοικοκυριά στο παρελθόν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της ανέφερε πως: «Έχουμε σχεδόν 13.000 οικογένειες οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν πάρει σπίτι με το “σπίτι μου 2”, 10.000 οικογένειες οι οποίες έχουν πάρει σπίτι με το “σπίτι μου 1”. Είναι δύο προγράμματα τα οποία βοήθησαν οικογένειες».