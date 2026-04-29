Γιάννης Τσορτέκης: Το αιφνιδιαστικό σχόλιο για τη σχέση του – “Αυτή τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι”

THESTIVAL TEAM

Για τη σχέση του με την Έλενα Μαυρίδου μίλησε ο Γιάννης Τσορτέκης, ο οποίος επιφύλασσε κι ένα σχόλιο που αιφνιδίασε ακόμη και την ίδια. Το ζευγάρι βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην εκπομπή “Στούντιο 4”.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη γνωριμία τους που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, με αφορμή την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος “Οι κατάρες και τα ελάφια”, στην οποία συμμετείχαν στον χορό. Από τότε, όπως αποκάλυψαν οι δύο, συναντήθηκαν μόλις δύο φορές και μάλιστα, εντελώς τυχαία στον δρόμο.

«Δεν είχαμε συναντηθεί ξανά. Είχαμε μια αμοιβαία εκτίμηση, μια όμορφη ανάμνηση», ανέφερε η Έλενα Μαυρίδου.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο ηθοποιός αιφνιδίασε τους παρουσιαστές λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε τσακωμένοι». «Αλήθεια; Τώρα κάνεις χιούμορ», αντέδρασε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με τον ηθοποιό να αποκρίνεται: «Όχι, καθόλου».

Και εξήγησε: «Για μικροπράγματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουνε με το πώς ξυπνάει στραβά ένας άνθρωπος ας πούμε… Δεν πρόκειται για καυγά, ούτε για γκρίνια. Είναι επειδή βυθίζομαι μέσα στο πράγμα, είτε σκηνοθετώ είτε παίζω, είναι σαν μια περίοδος κυοφορίας. Η απομόνωση έρχεται από μόνη της για να διαφυλάξει εμένα. Οπότε απομονώθηκα χωρίς να μπορώ να ονομάσω το γιατί».

Από την πλευρά της, η Έλενα Μαυρίδου δίνει έμφαση στην ουσία της σχέσης: «Η εγγύτητα είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε μία σχέση. Αυτή η οικειότητα… στην οποία αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι τον άνθρωπό σου… Και βρίσκεις έναν δρόμο να είσαι μαζί με τον άλλον».

Γιάννης Τσορτέκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σταθερό τιμολόγιο νερού με τέλος αποχέτευσης 1 ευρώ/μήνα προτείνει η ΕΥΑΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης: Ανάγκη θωράκισης απέναντι στην ανώνυμη τοξικότητα του διαδικτύου

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ: Προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γιατρός καταγγέλλει 5ημερη εφημερία στο Νοσοκομείο Σάμου – “Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ” απαντά ο Γεωργιάδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με Εμίρη του Κατάρ: Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου και υποστήριξε το Κατάρ κατά την επίθεση του Ιράν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εκτέλεση εν ψυχρώ! Οι διαιτητές και το κακό δεύτερο ημίχρονο στέρησαν το τρόπαιο από τον ΠΑΟΚ