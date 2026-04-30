Ιαπωνία: Άνδρας τραυμάτισε με σφυρί εφήβους “επειδή μιλούσαν δυνατά” – Ψέκασε με άγνωστη ουσία τρεις αστυνομικούς στο Τόκιο

Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στο Τόκιο, κυρίως έφηβο, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο, προτού ψεκάσει τρεις αστυνομικούς με άγνωστη ουσία και τραπεί σε φυγή, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο ύποπτος, που πιστεύεται πως είναι 44 ετών, επιτέθηκε χθες Τετάρτη σε δυο εφήβους, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες επειδή μίλαγαν δυνατά, κοντά στο σπίτι του, στον δήμο Φούσα, προάστιο της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας.

Το πρώτο θύμα, έφηβος μαθητής, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. Το δεύτερο, συμμαθητής του, τραυματίστηκε–ελαφρά–στον ώμο, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Αστυνομικοί έσπευσαν επιτόπου, όπου ο ύποπτος ψέκασε τρεις τους με άγνωστη ουσία προτού διαφύγει, σύμφωνα με το Kyodo.

Η μητροπολιτική αστυνομία της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας περιορίστηκε να πει πως δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα βίαια εγκλήματα θεωρούνται γενικά σπάνια στην Ιαπωνία, χώρα που καταγράφει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών σε διεθνές επίπεδο κι εφαρμόζει νομοθεσία για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία που συγκαταλέγεται στις πιο αυστηρές παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιαπωνία

