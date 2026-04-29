MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Νατσιός: Υποστηρίζουμε την πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Υπέρ της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, τάχθηκε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24 και στους δημοσιογράφους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Νίκης, είπε πως «σε ότι είναι για να αποκαλύπτεται η αλήθεια και να σπάνε τα αποστήματα που ταλανίζουν την πολιτική ζωή, είμαστε υπέρ».

Ο κ. Νατσιός χαρακτήρισε την υπόθεση ως «το πιο σοβαρό και σκοτεινό σκάνδαλο των τελευταίων ετών» και πρόσθεσε πως «η Κυβέρνηση φοβάται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την πλήρη διερεύνηση του συστήματος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τις τοποθετήσεις του κόμματός του απέναντι στη Δικαιοσύνη, και αν συνιστούν παρέμβαση στη λειτουργία της, ο πρόεδρος της Νίκης είπε, πως «περιγράφουμε γεγονότα» και ανέφερε περιπτώσεις παρεμβάσεων από την εκτελεστική εξουσία κατά το παρελθόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ντόρα Μπακογιάννη: Τι διαφορετικό είπε η κ. Κοβέσι από αυτό που κάνουμε εμείς;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αιδηψός: Εντόπισε νεκρή την 34χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ηλεία: Σύλληψη 17χρονου που συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ώρα πριν

ΥΜΑΘ: “Η Καππαδοκία των Ζώντων Μνημείων” – Εγκαινιάστηκε η έκθεση για τον Ελληνισμό της Ανατολίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποιο σημείο