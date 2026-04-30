Καλλιθέα: Πυροσβέστες διέσωσαν ηλικιωμένη και τέσσερα σκυλιά σε φωτιά

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα έκτου ορόφου, επί της οδού Μεταμορφώσεως, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast, στο διαμέρισμα είχε εγκλωβιστεί μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τα τέσσερα σκυλάκια της. Την Πυροσβεστική ειδοποίησαν γείτονες όταν η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς δεν μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα.

Στο σημείο έφτασαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα εκ των οποίων κλιμακοφόρο.
Οι πυροσβέστες έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα που μαινόταν η φωτιά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τόσο την ηλικιωμένη όσο και τα τέσσερα σκυλιά.
Στο σημείο βρέθηκε δύναμη της ΕΛ.ΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το σπίτι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Ελληνική Αστυνομία Καλιθέα Πυροσβεστική Υπηρεσία

