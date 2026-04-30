Θεσσαλονίκη: 19χρονος οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών
Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 19χρονος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 19χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης να οδηγεί αυτοκίνητο άνευ πινακίδων και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ βεβαιώθηκαν σχετικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
