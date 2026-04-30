Σταύρος Παπασταύρου: Λαμβάνουμε συντονισμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος, με βάση και τα νέα, έξυπνα εργαλεία που διαθέτουμε

Νέα σύσκεψη με αντικείμενο την ευστάθεια του συστήματος και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Δέσποινα Παληαρούτα.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συγκαλέσαμε σήμερα, συνάντηση με τη Ρυθμιστική Αρχή και τους Διαχειριστές του συστήματος και του δικτύου, ενόψει της αναμενόμενης ήπιας κατανάλωσης ενέργειας του τριημέρου. Η υψηλή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ήλιο και άνεμο ενδέχεται να υπερκαλύψει τη χαμηλότερη κατανάλωση, που θεωρείται πιθανή λόγω της Πρωτομαγιάς. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε από κοινού συντονισμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος, με βάση και τα νέα, έξυπνα εργαλεία που διαθέτουμε. Παραμένουμε σε εγρήγορση, σε στενή συνεργασία και άμεση επικοινωνία. Καλή Πρωτομαγιά σε όλους!».