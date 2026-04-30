Σταύρος Παπασταύρου: Λαμβάνουμε συντονισμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος, με βάση και τα νέα, έξυπνα εργαλεία που διαθέτουμε

Νέα σύσκεψη με αντικείμενο την ευστάθεια του συστήματος και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Δέσποινα Παληαρούτα.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συγκαλέσαμε σήμερα, συνάντηση με τη Ρυθμιστική Αρχή και τους Διαχειριστές του συστήματος και του δικτύου, ενόψει της αναμενόμενης ήπιας κατανάλωσης ενέργειας του τριημέρου. Η υψηλή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ήλιο και άνεμο ενδέχεται να υπερκαλύψει τη χαμηλότερη κατανάλωση, που θεωρείται πιθανή λόγω της Πρωτομαγιάς. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε από κοινού συντονισμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος, με βάση και τα νέα, έξυπνα εργαλεία που διαθέτουμε. Παραμένουμε σε εγρήγορση, σε στενή συνεργασία και άμεση επικοινωνία. Καλή Πρωτομαγιά σε όλους!».

Σταύρος Παπασταύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καλλιθέα: Πυροσβέστες διέσωσαν ηλικιωμένη και τέσσερα σκυλιά σε φωτιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κρήτη: Μεθυσμένος χτύπησε Βρετανό τουρίστα με λοστό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Το “ευχαριστώ” του ΠΑΟΚ στους οπαδούς για το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι: “Ήμασταν μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο Τραμπ απορρίπτει την ιρανική πρόταση: Δεν θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Βάσια Παναγοπούλου για τον εφιάλτη στην Κωνσταντινούπολη: “Από θαύμα δεν σκοτώθηκα, αυτό που έζησα ήταν απάνθρωπο”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ιαπωνία: Άνδρας τραυμάτισε με σφυρί εφήβους “επειδή μιλούσαν δυνατά” – Ψέκασε με άγνωστη ουσία τρεις αστυνομικούς στο Τόκιο