Έλενα Χριστοπούλου: Υπάρχουν πολλά υπέρ και κατά στο Real View – Θα τα πω στο τέλος της σεζόν

Για τα σενάρια της επόμενης σεζόν και τα δημοσιεύματα που τη θέλουν σε νέα τηλεοπτικά πρότζεκτ μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου στην κάμερα του Breakfast@Star, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον.

«Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Είναι πολύ νωρίς και επίσης σε μένα δεν είναι και η πρώτη μου προτεραιότητα», ανέφερε αρχικά για τις συζητήσεις της νέας χρονιάς και πρόσθεσε: «Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα, ούτως ή άλλως τα διαβάζω πάντα, ό,τι υπάρχει γενικότερα για να ενημερώνομαι, αλλά τα εν οίκω μη εν δήμω».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγών σε σχέση με το Real View, σημείωσε: «Κάθε χρονιά είναι διαφορετική ούτως ή άλλως για μένα. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει».

Αναφορικά με τα σενάρια για νέο γυναικείο μαγκαζίνο, τόνισε: «Δεν είναι δικές μου αποφάσεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει μία θέση. Ο Θέμης και οι υπόλοιποι αποφασίζουν. Θα πουν ποιες γυναίκες, αν γίνει το μαγκαζίνο αυτό, και τι μπορεί να συμβεί».

Τέλος, για μια πρώτη αποτίμηση της εκπομπής, υπογράμμισε: «Υπάρχουν πάρα πολλά υπέρ και πάρα πολλά κατά, που θα προτιμούσα να τα πω στο τέλος της σεζόν και όχι ακόμα, που δεν έχουμε τελειώσει».