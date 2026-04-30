Βάλια Χατζηθεοδώρου: Βρήκα μηνύματα συντρόφου με άλλη γυναίκα και τον συγχώρεσα, είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου βρέθηκε στο κανάλι του Κωνσταντίνου Βασάλου στο YouTube και μίλησε για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις και τις δύσκολες εμπειρίες που έχει βιώσει. Η συνεργάτιδα της εκπομπής του MEGA «Χαμογέλα και Πάλι!» αναφέρθηκε σε πρώην συντρόφους, αποκαλύπτοντας περιστατικά που τη σημάδεψαν.

«Έχω συγχωρέσει μηνύματα που βρήκα σε σύντροφό μου. Είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης, όχι στο γεγονός ότι έστειλε τα μηνύματα, αλλά είχα αφήσει τη σχέση οπότε το δέχτηκα κάπως έτσι. Δεν ήμουν οκ, με πλήγωσε, αλλά τον συγχώρησα.

Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόμουνα πολύ, ήταν η μοναδική σχέση που έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Έπεσα από τα σύννεφα. Μετά από αυτό τελείωσε γενικά η σχέση. Εγώ είχα αποτραβηχτεί καιρό. Από την άλλη, μου έχει τύχει πρώην σύντροφος μου να μου έχει κάνει τα χίλια μύρια και μετά να βγαίνει και να βρίζει αυτός εμένα. Και εγώ τον έβριζα βέβαια», είπε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Και πρόσθεσε: «Μου έχει συμβεί μία σχέση μου να είναι γνωστή και εγώ να μην περνάω καλά στη σχέση αυτή. Μπορεί να έχω τα δικά μου, να έχω τσακωθεί, να έχω χωρίσει και την ίδια ώρα να έρχονται δημοσιογράφοι και να με ρωτούν. Αυτό είναι δύσκολο».