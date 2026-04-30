Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για φθηνές διακοπές – Η διαδικασία

Λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, χθες κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21.04.2026 έως 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο μητρώο παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: