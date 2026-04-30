Τροχαίο στην Πάτρα: Οδηγός χτύπησε μητέρα και παιδί που ήταν σε μηχανάκι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Νέο δρόμο της Πάτρας, κοντά στην οδό Αμερικής.


Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, αυτοκίνητο που εξερχόταν από πρατήριο υγρών καυσίμων χτύπησε δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν μητέρα με το ανήλικο παιδί της, ενώ και οι δύο βρέθηκαν στο οδόστρωμα τραυματισμένοι.

Στο σημείο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, ενώ το ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία έφτασαν άμεσα, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το τροχαίο.

Έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών ενώ αναζητείται ο οδηγός του ΙΧ που φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο.

