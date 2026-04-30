ΔΕΘ: “Ο αγώνας για τη διενέργεια δημοψηφίσματος συνεχίζεται”, λέει η Οργανωτική Επιτροπή

Την αντίδρασή της για την απόρριψη του αιτήματος για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος ΔΕΘ.

“Η ΟΕΔ θα εξακολουθήσει με όλα τα νομικά και πολιτικά μέσα την προσπάθεια της δικαίωσης του αγώνα για την ανεμπόδιστη έκφραση της ελεύθερης βούλησης των πολιτών, για το πραγματικό Μητροπολιτικό πάρκο και για τη βιώσιμη ανάπλαση της ΔΕΘ”, τονίζει στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής

Απορριπτέοι οι απορρίπτοντες τους πολίτες

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ) στις 28.04.26 απέρριψε στην ουσία το αίτημα 23.214 δημοτών της Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το Μητροπολιτικό πάρκο και τη βιώσιμη ανάπλαση της ΔΕΘ, απορρίπτοντας την προσφυγή της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος (ΟΕΔ) και εγκρίνοντας τη σχετική απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΣΔΘ).

Η ΟΕΔ δεν θα παραθέσει εδώ τα νομικά επιχειρήματα που αντικρούουν την απόρριψη της προσφυγής στην ΑΔΜΘ. Αυτό θα το κάνουν σύντομα και τεκμηριωμένα οι νομικοί και οι δικηγόροι που συνεργάζονται με την Επιτροπή.

Στο κείμενο αυτό η ΟΕΔ θα παραθέσει γεγονότα που συνθέτουν το κλίμα, το οποίο οδήγησε, κατά την εκτίμησή της, το ΔΣΔΘ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) και την ΑΔΜΘ σε απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με πολιτικές επιλογές αλλά σε καταφανή σύγκρουση με το αίτημα της κοινωνίας των πολιτών για συμμετοχή στις αποφάσεις που τους αφορούν, μέσω και της διενέργειας τοπικού δημοψηφίσματος.

Η στάση της κυβέρνησης

Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Ά. Σκέρτσος σε δηλώσεις του (8/3/26) δήλωσε σαφώς: «Ο σημερινός σχεδιασμός, της ανάπλασης της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης είναι οριστικός». «Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι πλέον εκτός θέματος και πολιτικά ‘εκ του πονηρού». Αυτές οι δηλώσεις ισοδυναμούσαν με υπουργική απόφαση για τη διοίκηση του ΔΘ, η οποία έσπευσε να εφαρμόσει πειθήνια την κυβερνητική γραμμή.

Η στάση της διοίκησης του ΔΘ

Σε προχωρημένο στάδιο της συλλογής υπογραφών με το αίτημα για δημοψήφισμα, (18/6/25), ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Αγγελούδης, εκφράζοντας τις πραγματικές του προθέσεις, τις δημοσιοποίησε επανειλημμένα αποκαλώντας το δημοψήφισμα «εργαλειοποίηση της πόλης από μια μειοψηφία» και «επαναστατική γυμναστική» (25/6/25), ή ασκώντας bullying, με τον εκφοβιστικό ισχυρισμό ότι ένας δημοκρατικός θεσμός, υπέρ της συμμετοχής των πολιτών, διχάζει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης!

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βούγιας, δήλωνε δυσθυμικά (1/3/26): «Το δημοψήφισμα είναι σίγουρα αχρείαστο και ενδεχομένως βλαπτικό για την πόλη».

Επιπλέον, καμιά από τις θεσμικές οντότητες (ΝΣΚ, ΑΔΜΘ), που ανέλαβαν την κρίση περί νομιμότητας ή μη του αιτήματος για δημοψήφισμα δεν αποτελεί ανεξάρτητη αρχή αλλά αμιγώς κρατικές δομές και υπηρεσίες, ενώ καμία ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα ή δομή δεν στήριξε θεσμικά τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις τους. Αντίθετα, έγκριτοι συνταγματολόγοι τις αντέκρουσαν με τεκμηριωμένα στοιχεία.

Τέλος, ουδεμία εκ των αναφερθεισών αρχών και υπηρεσιακών δομών, συμπεριλαμβανομένης και της Δ/νσης Μητρώων του ΔΘ, δεν ασχολήθηκε με το πραγματικό γεγονός ότι τα στοιχεία που εξαρχής κατατέθηκαν στον πρόεδρο του ΔΣ από την ΟΕΔ, ήταν επαρκέστατα και επέτρεπαν την ακριβή ταυτοποίηση και τον ευχερή έλεγχο καθενός προσώπου εκ των 23.214 αιτούντων, ως πραγματικών και μοναδιαίων δημοτών με καθαρή τη βούληση για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος.

Το βάσιμο συμπέρασμα εξ όσων εκτέθηκαν παραπάνω είναι ότι α) η στάση της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΔΘ ήταν εξαρχής αρνητική στη διενέργεια δημοψηφίσματος, είτε διότι δεν επιθυμούσαν την εμπλοκή των πολιτών στα σχέδιά τους για την ανάπλαση της ΔΕΘ, είτε διότι ανησυχούσαν ότι θα χάσουν το δημοψήφισμα καταβάλλοντας υψηλό πολιτικό κόστος, β) ότι οι θέσεις και οι αποφάσεις κυβέρνησης-διοίκησης ΔΘ είναι καθαρά πολιτικές και αποσκοπούν στο να επιβάλουν στην πόλη ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο και στην περίπτωση της ΔΕΘ δεν υπηρετεί τα δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν άμεσα και κρίσιμα ζητήματα της υγείας και της ευζωίας των πολιτών, σε μια πόλη που μαστίζεται από σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Άλλωστε, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο «Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης», διατάξεις του οποίου καταργούν τα δημοψηφίσματα που προκαλούνται με πρωτοβουλία των πολιτών!

Σε αυτό το βλαπτικό για τους πολίτες μοντέλο ανάπτυξης και σε αυτή την αυταρχική και αλαζονική άσκηση-επιβολή της εξουσίας, η «Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος», οι δεκάδες συλλογικότητες που στήριξαν εξαρχής το αίτημα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος αλλά και η ενεργή κοινωνία των πολιτών είναι απέναντι.

Η ΟΕΔ θα εξακολουθήσει με όλα τα νομικά και πολιτικά μέσα την προσπάθεια της δικαίωσης του αγώνα για την ανεμπόδιστη έκφραση της ελεύθερης βούλησης των πολιτών, για το πραγματικό Μητροπολιτικό πάρκο και για τη βιώσιμη ανάπλαση της ΔΕΘ.