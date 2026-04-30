Δ. Ωραιοκάστρου: Συγχαρητήρια Π. Τσακίρη στα αδέλφια Τοπαλίδη για τις σπουδαίες διακρίσεις τους σε μαχητικά αθλήματα

Τα αδέλφια Μιχαήλ-Άγγελο και Μάνο Τοπαλίδη, παρουσία του πατέρα τους Απόστολου Τοπαλίδη, υποδέχθηκε χθες στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου ο δήμαρχος, Παντελής Τσακίρης,για να τους συγχαρεί για τις σπουδαίες διακρίσεις που πέτυχαν σε πανελλήνιο επίπεδο στα μαχητικά αθλήματα του grappling και του brazilianjiujitsu.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Τσακίρης συνεχάρη θερμά τους δύο νεαρούς αθλητές για τις επιτυχίες τους, οι οποίες αποτελούν τιμή όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Ωραιοκάστρου. Παράλληλα, εξήρε τη σημασία της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και του ήθους που επιδεικνύουν, στοιχεία που τους οδηγούν στην κορυφή.

«Οι διακρίσεις σας αποτελούν τιμή όχι μόνο για εσάς τους ίδιους, αλλά και για τον τόπο μας, αποδεικνύοντας πως με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ήθος μπορούν να επιτευχθούν σπουδαία πράγματα.Θερμά συγχαρητήρια τόσο σε εσάς, όσο στους προπονητές για την καθοδήγηση και τη στήριξη, καθώς και στους γονείς σας που στέκονται δίπλα σας.Αυτό είναι το Ωραιόκαστρο που μας κάνει υπερήφανους!», είπε απευθυνόμενος στα δύο αδέλφια ο κ. Τσακίρης.

Ανέφερε επίσης ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να παραδοθεί το υπερσύγχρονο προπονητήριο μαχητικών αθλημάτων στην περιοχή της Γαλήνης.

Ο Μιχαήλ – Άγγελος, ο Μάνος και ο πατέρας τους Απόστολος Τοπαλίδης, ευχαρίστησαν τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου και τόνισαν πως θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και να προσπαθούν, με στόχο να κατακτήσουν νέους στόχους και επιτυχίες.

Όσον αφορά στις διακρίσεις των παιδιών ο Μάνος Τοπαλίδης κατέκτησε:

1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Grapplingπαμπαίδων (ΕΛ.Ο.Π.)

2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης παμπαίδων (ΕΛ.Ο.Π.)

1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παμπαίδωνΖίουΖίτσου (Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ.)

1η θέση στο Πανελλήνιο Κύπελλο BrazilianJiuJitsu.

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Τοπαλίδης κατέκτησε:

1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Grapplingπαίδων (ΕΛ.Ο.Π.), εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή του για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΖίουΖίτσουπαίδων (Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ.).