Χρίστος Δήμας: Άνω των 2,3 δισ. ευρώ η αξιοποίηση πόρων σε έργα για το 2026

«Οι υποδομές δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα, αλλά στρατηγικές επενδύσεις στο μέλλον της χώρας», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο Ετήσιο Συνέδριο, HAPCO & DES, που πραγματοποιείται στην Αθήνα με θέμα «Υποδομές και Συνδεσιμότητα».

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το 2026 το Υπουργείο προγραμματίζει την αξιοποίηση πόρων άνω των 2,3 δισ. ευρώ σε έργα σε όλη την επικράτεια και παρουσίασε την εξέλιξη των εμβληματικών έργων τα οποία υλοποιούνται:

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65): Η πρόοδος κατασκευής αγγίζει πλέον το 95% και το καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθεί στο σύνολό του στην κυκλοφορία.

· ΒΟΑΚ: Το έργο βρίσκεται πλέον σε «καλή τροχιά», καθώς λειτουργούν εργοτάξια και στα τρία τμήματα, Κίσσαμος Χανίων – Χερσόνησος Ηρακλείου, Χερσόνησος – Νεάπολη, Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Το συνολικό μήκος φτάνει τα 225 χλμ., ενώ χρηματοδοτούνται οι μελέτες για την επέκταση του άξονα μέχρι τη Σητεία.

· Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας: Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 50% και αναμένεται να διπλασιάσει τη χωρητικότητα του οδικού άξονα τον Μάιο του 2027.

· Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε λίγους μήνες παραδίδεται η επέκταση προς Καλαμαριά, συνδέοντας απευθείας το κέντρο με την ανατολική Θεσσαλονίκη.

· Γραμμή 4 (Αθήνα): Επιτεύχθηκε το σημαντικό ορόσημο («breakthrough») στον Ευαγγελισμό από τον Μετροπόντικα «Αθηνά».

· Αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2023 (Daniel & Elias).

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε πως η αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική συμμετοχή της Ελλάδας στους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους: Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο και Δυτικά Βαλκάνια – Ανατολική Μεσόγειος.

Όπως είπε: «Μέσω αυτών των αξόνων, οι ελληνικοί λιμένες και τα σιδηροδρομικά δίκτυα συνδέονται άμεσα με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, ενισχύοντας το εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη διάσταση της στρατιωτικής κινητικότητας, που έχει ιδιαίτερη αξία σε περιόδους γεωπολιτικών αναταράξεων».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε: «Οι υποδομές δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα, αλλά στρατηγικές επενδύσεις στο μέλλον της χώρας, στη διεθνή της θέση, στην κοινωνική συνοχή και φυσικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».