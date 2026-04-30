Ρόδος: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών – Συνελήφθησαν πέντε άτομα

Ναρκωτικά και αλκοόλ κατηγορείται ότι διέθεσε μια 19χρονη υπάλληλος επιχείρησης στη Ρόδο, σε ανήλικη, με αποτέλεσμα η τελευταία να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Ρόδου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχημάτισε το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, συνελήφθησαν για την υπόθεση 5 άτομα μεταξύ των οποίων και η 19χρονη, για παράβαση της νομοθεσίας περί παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων και διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 19χρονη υπάλληλο επιχείρησης, δύο ανήλικες και τις μητέρες των ανηλίκων. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, η 19χρονη διέθεσε σε μια από τις ανήλικες αλκοολούχο ποτό, που κατανάλωσαν παράλληλα με χρήση ναρκωτικής ουσίας, συνέπεια των οποίων η μια εξ αυτών να διακομιστεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ρόδου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρόδος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

