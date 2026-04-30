Τράπεζα Πειραιώς: κερδοφορία στα 281 εκατ.ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ισχυρή κερδοφορία στα 281 εκατ.ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 η οποία αντιστοιχεί σε 15% εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σε δηλώσεις του αναφέρει: «H επίδοση της Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο και συνέπεια στην υλοποίησή του. Ενώ η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα κατάσταση. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς ενισχύεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, και ταχέως μειούμενο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τη στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Πειραιώς έκανε δυναμική έναρξη το 2026, με το πρώτο τρίμηνο να καταγράφει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων της, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 6,1 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, υποστηριζόμενα από τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, και την τραπεζοασφάλιση. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων αντανακλάται στη διαμόρφωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 37%, και στο οργανικό κόστος κινδύνου των 32 μονάδων βάσης.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 18,5%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων. Ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή μας για διανομές προς τους μετόχους, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά, ποσού 494 εκατ. ευρώ ή 0,4 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2025, το οποίο προγραμματίζεται να πληρωθεί τον Ιούνιο. Για το 2026, το ποσοστό διανομής διαμορφώνεται στο 57% επί των κερδών, αυξημένο από το 55% του 2025.

Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της Snappi, η οποία έχει φθάσει τους 100.000 πελάτες, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και πρωτοβουλίες ESG, περιλαμβάνοντας νέες fintech συνεργασίες και πρωτοβουλίες πράσινης χρηματοδότησης. Εισήλθαμε στο 2026 με ισχυρή δυναμική, σαφή κεφαλαιακή στρατηγική και ανθεκτικό ισολογισμό, με προσήλωση προς την επίτευξη των στόχων μας και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους και πελάτες μας.»

Κύριες εξελίξεις 1ου τριμήνου 2026

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

* 38,6 δισ. ευρώ δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση 1,3 δισ.ευρώ υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

* Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίζεται, με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 30 εκατ. ευρώ στο 1ο τρίμηνο. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών αυξήθηκαν κατά 95% σε ετήσια βάση, στα 185 εκατ.ευρώ

* Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 64,9 δισ., ευρώ με άνοδο 6% σε ετήσια βάση

* Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως, στα 14,7 δισ.ευρώ με καθαρές εισροές 0,5 δισ. ευρώ στο 1ο τρίμηνο

Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις για τους μετόχους

* Ισχυρή κερδοφορία στα 281 εκατ.ευρω η οποία αντιστοιχεί σε 15% εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026

* 0,21 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των 90 σεντς

* Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 6,11 ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Σε συνδυασμό με τα καταβληθέντα μερίσματα, δημιουργία αξίας για τους μετόχους +6,5% ετησίως

* Βασικά έσοδα 692 εκατ.ευρώ, +8% ετησίως, με την ισχυρή δανειακή ανάπτυξη και τις προμήθειες να αντισταθμίζουν τα χαμηλότερα επιτόκια και περιθώρια

* Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 210 εκατ.ευρώ 32% υψηλότερα ετησίως, με τον δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,94%

* Δείκτης αποτελεσματικότητας κόστους στο 37% επιβεβαιώνοντας λειτουργική πειθαρχία παρά την προσωρινή επίδραση στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων από τη μεταβλητότητα των αγορών

* Διανομή σε μετρητά ποσού 494 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη του 2025 εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα πληρωθεί στους μετόχους της Πειραιώς στις 15 Ιουν.26, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών