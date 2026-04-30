Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης στην Αμαλιάδα: Την εντόπισε νεκρή ο άνδρας που τη φιλοξενούσε στο σπίτι του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο μιας 48χρονης γυναίκας στην Αμαλιάδα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (24/4), μέσα στην οικία άνδρα που – σύμφωνα με πληροφορίες – τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος φέρεται να ήταν εκείνος που τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Παρά τη γρήγορη κινητοποίηση, οι γιατροί στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας όπου μεταφέρθηκε, διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η 48χρονη είχε καταλήξει αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στον χώρο και πότε.

Σύμφωνα με όδα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patrisnews η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σύνθετο χαρακτήρα, καθώς οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο σε αυτή τη φάση. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, εξετάζονται όλα τα σενάρια.

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει τεθεί και περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, όταν η ίδια γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με έντονη αιμορραγία.

Η 48χρονη, καταγόμενη από χωριό της Πηνείας, κηδεύτηκε στον τόπο καταγωγής της, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

