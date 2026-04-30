Θεσσαλονίκη: Κλέφτες σήκωσαν τρεις λέβητες αερίου από πολυκατοικία

Δύο άνδρες ηλικίας 43 και 55 ετών συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα για κλοπή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΟΙ άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς αφαίρεσαν από κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας τρεις λέβητες αερίου, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας του 43χρονου.

Κατασχέθηκαν, το παραπάνω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης, 2 ζευγάρια γάντια και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του. Επιπλέον στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκαν 6 ναρκωτικά δισκία. Το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, βρέθηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους.