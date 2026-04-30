Αλ. Σδούκου: “Ξεπέτα” η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία “λίγο τσαπατσούλικη”

«Λίγο τσαπατσούλικη» και «ξεπέτα» χαρακτήρισε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για 4ημερη εργασία η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ειδικότερα, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η Αλ. Σδούκου υπενθύμισε αρχικά ότι η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ώστε, κατόπιν συνεννόησης εργοδότη – εργαζόμενου, να μπορεί κάποιος να δουλέψει τέσσερις αντί για πέντε ημέρες, τηρώντας βέβαια τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφερόμενη στον πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης, ίσως επειδή αγχώνεται που τον κατηγορούν ότι είναι καταγγελτικός στον λόγο του, ότι διαμαρτύρεται και δεν έχει σχέδιο και προτάσεις, έρχεται και προτείνει κάτι που μου φαίνεται λίγο “ξεπέτα”».

Συνεχίζοντας την κριτική της προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναρωτήθηκε εάν έχει συζητηθεί με τον επιχειρηματικό κόσμο και με τις μικρές επιχειρήσεις.

«Έχουμε αναρωτηθεί τι συνεπάγεται αυτό για μια μικρομεσαία επιχείρηση; Εάν σημαίνει αύξηση του κόστους εργασίας και των ασφαλιστικών εισφορών…», αναρωτήθηκε η ίδια και πρόσθεσε: «Η πρόταση μου φαίνεται λίγο τσαπατσούλικη, χωρίς να έχει μελετηθεί σε βάθος».

Η ίδια επισήμανε ότι η πρόταση για 4ήμερη εργασία με βάση τα εργασιακά και οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας «μπορεί να συνεπάγεται λουκέτα σε επιχειρήσεις, ανεργία και, ενδεχομένως, και ακρίβεια. Διότι κάπως ο μικρός επιχειρηματίας θα πρέπει να μετακυλίσει το αυξημένο κόστος παροχής υπηρεσιών στο τελικό προϊόν του».

«Το μόνο που ακούω σε αυτή την πρόταση είναι πώς θα μειώσουμε τον χρόνο εργασίας, το οποίο στα αυτιά των εργαζομένων ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν ακούω πώς αυτό συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων», σημείωσε η κ. Σδούκου,﻿ προσθέτοντας ότι «θέλει λίγο δουλειά παραπάνω η πρόταση».