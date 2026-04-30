MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος του 59χρονου που ξυλοκόπησε μια κοπέλα 23 ετών στο Παγκράτι για μια θέση πάρκινγκ.

Όπως πληροφορείται το protothema.gr, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση άσκησε δίωξη σε βάρος του άνδρα για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και έδωσε εντολή να συλληφθεί. Ο 59χρονος αναζητείται και, μέχρι και αυτή τη στιγμή, παραμένει άφαντος.

Η ιστορία αποκαλύφθηκε από καταγγελία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση ενώ επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της επί της οδού Αριστοξένου. Τότε, οδηγός διερχόμενης μηχανής φέρεται να αντέδρασε με εκνευρισμό, καθώς δεν ήθελε να περιμένει… λεπτό.

Ο άνδρας κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη 23χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος. Ακολούθως εισήλθε σε πολυκατοικία της περιοχής.

Αμέσως μετά το περιστατικό η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού, ενώ κατήγγειλε το συμβάν στις Αρχές.

Παγκράτι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

