Χατζηδάκης: Αυτονόητη υποχρέωσή μας η μη άσκηση ενδίκων μέσων για τα Τέμπη

Για «αυτονόητη υποχρέωσή μας να μην ταλαιπωρούμε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εισήγηση Πιερρακάκη-Κυρανάκη στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς και για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης στις σχετικές δικαστικές υποθέσεις.

«Έτσι το κράτος θα απέχει από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημιώσεις λόγω ψυχικής οδύνης σε συγγενείς θυμάτων ή ηθικής βλάβης σε τραυματίες. Ενώ σε περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί, θα παραιτηθεί» γράφει ο κ. Χατζηδάκης προσθέτοντας ότι «προφανώς δεν πανηγυρίζουμε για αυτή μας την πρωτοβουλία».