MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Demy για τον χωρισμό της: Όσο διακριτικά και να προσπαθώ να το διαχειριστώ, συζητιέται και κάποιες στιγμές μπορεί να είναι δύσκολο

|
THESTIVAL TEAM

Για τον χωρισμό της μίλησε η Demy, στις κάμερες των δημοσιογράφων.

Η τραγουδίστρια, η οποία διατηρούσε σχέση επί οχτώ χρόνια με τον Κώστα Κωνσταντίνου, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 30 Απριλίου και εξήγησε πως καταλαβαίνει ότι είναι μέρος της δουλειάς της να γίνεται συζήτηση για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, σχολίασε και την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision.

Η Demy όταν ρωτήθηκε εάν την ενοχλούν τα δημοσιεύματα και οι διαστάσεις που πήρε ο χωρισμός της στα media, απάντησε: «Με ενοχλεί δεν με ενοχλεί, όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως, λίγο, μια συζήτηση θα γίνεται. Νομίζω όσο πιο πολύ προσπαθήσεις εσύ, τόσο λιγότερη συζήτηση θα γίνεται. Είναι κάποιες στιγμές που μπορεί να είναι δύσκολο μαζί με σένα να το βιώνει και να το συζητάει κι άλλος κόσμος, αλλά το καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς».

Για τη φάση στην οποία βρίσκεται πλέον, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είμαι μια χαρά τώρα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

