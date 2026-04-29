Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος γιόρτασαν 7 χρόνια γάμου: Το πιο όμορφο “μαζί”

THESTIVAL TEAM

Εφτά χρόνια γάμου γιόρτασαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος και δήλωσαν πως πρόκειται για το πιο όμορφο «μαζί».

Η ηθοποιός και ο σεφ παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου του 2019 στην Κρήτη και για την επέτειό τους ο Λευτέρης Σουλτάτος ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία τους από εκείνη την ημέρα, κρατώντας στα χέρια του τη σύζυγό του και σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του πως πάντα θα τη σηκώνει ψηλά, όπως της αξίζει.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ένας χρόνος ακόμα … 29/4/. Σαν σήμερα σε σήκωσα στα χέρια μου… και από τότε δεν σε άφησα ποτέ από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε το σπίτι μου, η δύναμή μου, η ηρεμία μου και το πιο όμορφο “μαζί”. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα σε σηκώνω πάντα ψηλά… όπως σου αξίζει. @vasolaskaraki και στα 100».

Λίγο αργότερα, η Βάσω Λασκαράκη ανέβασε την ίδια φωτογραφία στο δικό της προφίλ και σημείωσε με τη σειρά της: «Κάποιοι άνθρωποι εμφανίζονται στην ζωή σου και γίνονται η ζωή σου. Μαζί σου, ο χρόνος δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές, βλέμματα και μικρές καθημερινές αγάπες… Α και σε συζητήσεις για το τι θα φάμε σήμερα!!! Χρόνια μας πολλά, πολλά, πολλά καλά και όμορφα για όλα όσα ζήσαμε και για όσα ακόμη έρχονται να συμπληρώσουν το βιβλίο της κοινή μας ιστορίας».

Το ζευγάρι θα περάσει τις επόμενες ημέρες στο Μαϊάμι, όπως αποκάλυψαν μέσα από stories στα προφίλ τους. Οι δυο τους απολαμβάνουν βόλτες στον ήλιο και δοκιμάζουν νέες γεύσεις.

Βάσω Λασκαράκη

