Μίνα Καραμήτρου – Για 4η ημέρα χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη στο πλευρό της: “Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε”

Για τέταρτη ημέρα απουσιάζει από την εκπομπή του ο Νίκος Στραβελάκης, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που τον κρατά μακριά από τα τηλεοπτικά του καθήκοντα. Στη θέση του, την παρουσίαση του 10 Παντού έχει αναλάβει η Μίνα Καραμήτρου, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε και η Μαριάννα Γεωργαντή.

Το πρωί της Πέμπτης (30/4), η εκπομπή ξεκίνησε με μουσική νότα, με αφιέρωση στους τηλεθεατές αφού η δημοσιογράφος επέλεξε να ξεκινήσει την εκπομπή μουσικά, αφιερώνοντας το τραγούδι “Σε Όποιον Αρέσουμε” της Δήμητρας Γαλάνη στους τηλεθεατές του “10 Παντού”.

«Το σιγοτραγουδώ στις φίλες μου και σε όποιον έρχεται και μου λέει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Σε όποιον αρέσουμε, αυτό λέω. Ό,τι μπορώ κάνω. Σε όποιον αρέσουμε, ρε παιδιά, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Κρατήστε το κι εσείς στην καρδιά σας, όπως το κρατάω κι εγώ και το λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μίνα Καραμήτρου και μπήκε στη σκαλέτα της σημερινής εκπομπής.