Προφυλακιστέος ο 89χρονος πιστολέρο για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 89χρονος ο οποίος το πρωί της Τρίτης άνοιξε πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε όσα είχε πει και προανακριτικά. Ότι δηλαδή δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε σχεδιάσει την επίθεσή του εδώ και μήνες.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω», φέρεται να είχε υποστηρίξει προανακριτικά ο κατηγορούμενος επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ισχυρισμούς και στο ανακριτικό γραφείο.

Νωρίτερα, ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος φτάνοντας στα δικαστήρια χαιρέτισε δημοσιογράφους και οπερατερ και εν συνεχεία οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και της διακεκριμένης περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμη ο 89χρονος απολογήθηκε και για τα πλημμελήματα της κατ’ εξακολούθησης παραμονής οπλοφορίας όπλου για θήρα, της κατ’ εξακολούθησης παράνομης κατοχής πυρομαχικών και φυσιγγίων, της παράνομης κατοχής όπλων, της διατάραξης της λειτουργίας της υπηρεσίας κατ΄ εξακολούθηση και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.