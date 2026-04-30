Μ. Θεμιστοκλέους: Εκδίδεται η προκήρυξη για 1.000 μόνιμες θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί η προκήρυξη για 1.000 μόνιμες θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής και της Περιφέρειας. Οι θέσεις καλύπτουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97.8», η προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή για 15 ημέρες, ενώ ο διορισμός των γιατρών στα νοσοκομεία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 4 έως 6 μήνες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μόνιμες θέσεις, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την κάλυψη αναγκών σε όλη τη χώρα.

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «το ΕΣΥ έχει σήμερα τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό, όπως τεχνολόγους, τραυματιοφορείς και άλλες ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκομείων

Προσέθεσε ότι «μέσα στο έτος προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και επιπλέον 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού» σημειώνοντας πως το «καθαρό κέρδος» για το σύστημα θα είναι περίπου 3.000 περισσότερα άτομα προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις.

Αναφορικά με το ζήτημα των ράντζων ο υφυπουργός είπε ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, με εξαίρεση κυρίως το Αττικό Νοσοκομείο. «Στην Αττική υπάρχουν ακόμη τρία νοσοκομεία που μπορεί να βγάζουν ράντζα για κάποιες ώρες, ωστόσο η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά» είπε και ενδεικτικά ανέφερε ότι στον Ευαγγελισμό, όπου παλαιότερα υπήρχαν πάντα ράντζα και η κατάσταση ήταν αντίστοιχη με αυτή του Αττικού, σήμερα δεν υπάρχει κανένα ράντζο. Για το Αττικό, ο υφυπουργός σημείωσε: «Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης. Το πρόβλημα θα λυθεί με την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου που βρίσκεται σε εργασίες, καθώς θα απελευθερωθούν 50 κλίνες που σήμερα χρησιμοποιούνται από γιατρούς για διαμονή. Ο σχεδιασμός προβλέπεται να αποδώσει μέσα σε περίπου 12 μήνες από σήμερα».

