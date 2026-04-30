Νάντια Γιαννακοπούλου για Φαραντούρη: Δεν γίνεται διεύρυνση με “γυρολόγους” και ανθρώπους που έχουν πληγώσει την παράταξη

Η Νάντια Γιαννακοπούλου κράτησε αποστάσεις στην επικείμενη ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλαο Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Φαραντούρη με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία αναμένεται να σφραγίσει επίσημα τη μετακίνησή του.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, η Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε: «Καλώς να έρθει, τι άλλο να πω εγώ;», ήταν η πρώτη της αντίδραση, αφήνοντας να εννοηθεί η επιφυλακτικότητά της απέναντι στην κίνηση αυτή. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τη θέση της ως απλού μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τονίζοντας ότι δεν συμμετέχει στην επιτροπή διεύρυνσης του κόμματος. Ωστόσο, αυτό δεν την εμπόδισε να εκφράσει ξεκάθαρα την άποψή της για το ποιοι πρέπει να ενταχθούν στην παράταξη.

Η βουλευτής προχώρησε σε δύο συγκεκριμένες αναφορές που φαίνεται να στοχεύουν στην περίπτωση Φαραντούρη. Πρώτον, επισήμανε ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με πρόσωπα που έχουν πληγώσει την παράταξη στο παρελθόν. Δεύτερον, χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «γυρολόγοι» για να περιγράψει όσους αλλάζουν συχνά πολιτική στέγη. Συγκεκριμένα, η Νάντια Γιαννακοπούλου τόνισε: «Η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να πει περισσότερα. «Δεν θέλω να πω κάτι άλλο», ήταν η τελευταία της φράση, γεμάτη υπονοούμενα.

