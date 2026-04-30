Aντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής για την επένδυση στη νήσο Διάπορο: “Ούτε άκριτη αποδοχή ούτε εκ των προτέρων απόρριψη”

«Η Περιφέρεια δεν αντιμετωπίζει το θέμα ούτε με άκριτη αποδοχή ούτε με εκ των προτέρων απόρριψη» δήλωσε σήμερα η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, σχετικά με την εγκατάσταση τουριστικής μονάδας στη νήσο Διάπορο, στη Βουρβουρού Χαλκιδικής.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη λογοδοσία της περιφερειακής αρχής, η κ. Ζωγράφου, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Γιάννη Μυλόπουλου, επισήμανε ότι η Περιφέρεια είναι θετική απέναντι σε επενδύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα, όμως, η προϋπόθεση είναι μία: ο πλήρης σεβασμός στη φέρουσα ικανότητα και στο περιβάλλον, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις κατευθύνσεις του σύγχρονου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, που θέτει τη βιωσιμότητα ως βασική προϋπόθεση για κάθε νέα ανάπτυξη.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «το ζητούμενο δεν συνίσταται απλώς στην περαιτέρω αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας της Χαλκιδικής αλλά πρωτίστως στη βελτίωση της οργάνωσής της, στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, μια οργανωμένη επένδυση υπό αυστηρά καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις δύναται να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς να επιφέρει ανεξέλεγκτη επιβάρυνση στην περιοχή».

Εξάλλου, η αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι σε αυτό το στάδιο αξιολογείται η συμβατότητα της πρότασης με το χωροταξικό και το αναπτυξιακό πλαίσιο, ενώ οι κρίσιμες παράμετροι εξετάζονται στην επόμενη φάση, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε έργου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η νήσος Διάπορος είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους χωρίς μόνιμο πληθυσμό και χωρίς αναπτυγμένες υποδομές, εντάσσεται στο ισχύον γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σιθωνίας ως περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η προτεινόμενη επένδυση δεν φαίνεται σε αυτό το στάδιο να ανατρέπει τον υφιστάμενο χωρικό σχεδιασμό.

Τα θετικά στοιχεία και τα κρίσιμα ζητήματα

Αναφερόμενη στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής τόνισε: «Αναγνωρίζεται ότι το σχέδιο έχει θετικά στοιχεία, όπως η επιλογή ενός ηπιότερου σεναρίου ανάπτυξης, η πρόβλεψη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υδάτων και η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές. Ταυτόχρονα, όμως, η εισήγηση επισημαίνει ότι σε αυτό το στάδιο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, που απαιτούν περαιτέρω εξειδίκευση και τεκμηρίωση. Τα ζητήματα αυτά αφορούν συνολικά την περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη λειτουργία και την επάρκεια των υποδομών, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη συνολική παρακολούθηση των επιπτώσεων». Δήλωσε, τέλος ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας γνωμοδότησε θετικά.

Οι τοποθετήσεις από την αντιπολίτευση και από εκπροσώπους φορέων

Από την πλευρά του, ο κ. Μυλόπουλος έκανε λόγο για προφανή κίνδυνο παραβίασης της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος και για μεθοδεύσεις που δεν βοηθούν στην ανάπτυξη, αλλά στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και την εκδίωξη των ντόπιων από τον τόπο τους. Σημείωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επενδύσεις και ζήτησε -μεταξύ άλλων- την εκπόνηση αναπτυξιακού σχεδίου συμβατού με τον χαρακτηρισμό του νησιού ως ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και τη δημιουργία δημόσιων υποδομών και δικτύων πριν προχωρήσει οποιαδήποτε επένδυση.

Ο πρόεδρος του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σιθωνίας Σωτήρης Ληστής επισήμανε ότι το 75% του Διαπόρου είναι δημόσιο δάσος, ενώ η περιοχή έχει ευαίσθητα χαρακτηριστικά καθώς συνιστά ένα κλειστό οικοσύστημα με φυσικό ιχθυοτροφείο που φιλοξενεί πάρα πολλά θαλάσσια είδη. Εκτίμησε ακόμη ότι οι επενδύσεις που σχεδιάζονται στον συγκεκριμένο τόπο θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και θα αλλάξουν την ισορροπία της περιοχής. Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μαρία Λιλιμπάκη, ανέφερε ότι στη Διάπορο αποτυπώνονται θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και διατύπωσε ενστάσεις για την προώθηση επένδυσης μεγάλου μεγέθους σε μια τόσο μικρή περιοχή.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Σωτήρης Αβραμόπουλος, επισήμανε ότι η παράταξη στηρίζει όσους αντιδρούν στην επένδυση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ