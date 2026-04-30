Μαίρη Βυτινάρος: Η αδιάκριτη ερώτηση του ρεπόρτερ την έφερε σε αμηχανία

Δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που τη συνάντησαν σε κοσμική εκδήλωση παραχώρησε η Μαίρη Βυτινάρος. Το γνωστό μοντέλο, που αποχώρησε από το τελευταίο live του J2US, ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα των ημερών που τη θέλουν σε σχέση με τον επιχειρηματία Φίλιππο Τσαγκρίδη, ενώ δέχθηκε και μία αδιάκριτη ερώτηση σχετικά με τον Κώστα Φραγκολιά, η οποία την έφερε σε εμφανή αμηχανία.

«Προσπαθώ να κοιμηθώ πολύ, είμαι χαρούμενη -νομίζω παίζει ρόλο- πίνω νερό και περπατάω πολύ. Δεν είμαι ερωτευμένη, αλήθεια. Είδα το δημοσίευμα για τον Φίλιππο Τσαγκρίδη αλλά είμαστε φίλοι», είπε αρχικά η Μαίρη Βυτινάρος.

«Ήμασταν σε δύο καλέσματα μαζί με μεγάλη παρέα, οπότε δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η ιστορία. Φήμες», διευκρίνισε χαρακτηριστικά, ενώ δήλωσε έτοιμη σε οτιδήποτε νέο έρθει στη ζωή της.

«Μιλάμε με τον Κώστα Φραγκολιά, είμαστε φίλοι τώρα. Ταιριάζουμε σαν φίλοι», απάντησε στη συνέχεια η Μαίρη Βυτινάρος.

«Μόνο εκεί;», τη ρώτησε ο ρεπόρτερ του Breakfast@Star.

«Για τώρα, ναι», απάντησε εκείνη σε εμφανή αμηχανία.