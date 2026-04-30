Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης για τις υποκλοπές: Κάνετε τις “κότες” μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε σήμερα Πέμπτη από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «θεσμική παρακμή», «παρακράτος υποκλοπών» και απόπειρα ελέγχου των Ανεξάρτητων Αρχών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί με όρους παραθεσμικών μηχανισμών, λέγοντας πως «υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη κοιμίζει νωρίς τους βουλευτές, εκβιάζει τη Δικαιοσύνη, στήνει παρακράτος υποκλοπών και νομίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι φέουδο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση των υποκλοπών, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό που έχει εμπλακεί στη δημόσια συζήτηση για το Predator. «Που μας κάνετε πατριωτικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας τον πρόεδρο της Γαλλίας. Όταν για τα στοιχειώδη ζητήματα εθνικής ασφάλειας κάνετε τις “κότες” μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι δικαίωμα σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση για «δολοφονίες χαρακτήρων» δικαστικών λειτουργών και επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

«Από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαδικασία για την πλήρωση θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι ακύρωσε τη διαδικασία παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Δεν θέλετε ούτε διαφάνεια ούτε αξιοκρατία. Παζάρια θέλετε. Από το ΠΑΣΟΚ, παζάρια δεν θα έχετε», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε αιχμές και προς κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν είχαν προκρίνει ούτε ένα πρόσωπο από τα βιογραφικά που είχαν κατατεθεί. «Αφήστε τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια», είπε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «πρόβας συγκυβέρνησης» με τη ΝΔ.

«Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων»

Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στην κυβερνητική κριτική για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί τετραήμερης εργασίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πιλοτικά προγράμματα με φορολογικά κίνητρα και όχι για υποχρεωτική εφαρμογή. «Ελάτε στη θέση ενός παιδιού που δουλεύει πέντε μέρες, 8 με 10 ώρες, και κάνει άλλες δύο ώρες να πάει από τη δουλειά στο σπίτι του να δει τα παιδιά του», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι «να διαμορφώσει μια υγιή αγορά εργασιακών δικαιωμάτων».

Τι είπε για Κακλαμάνη και Predator

Στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε με ακόμη υψηλότερους τόνους, στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης αλλά και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με αφορμή τη διαδικασία για την πλήρωση θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές. «Δεν θυμάμαι ξανά να γίνεται συνεδρίαση και να καλύπτονται τα 3/5 και, αντί ο πρόεδρος της Βουλής να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης, να το βάζει στα πόδια», είπε, κάνοντας λόγο για «ύψιστη θεσμική καταγγελία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η Χαριλάου Τρικούπη αξιολόγησε τα βιογραφικά όχι με κομματικά κριτήρια, αλλά με βάση το ποιος μπορεί να λειτουργήσει ως θεσμικό αντίβαρο. «Τα αξιολογήσαμε με κριτήριο ποιος ήταν ο νέος Ράμμος και ο νέος Μενουδάκος, για να βάλουν φραγμό στην απληστία σας, στη διαφθορά σας και στα παιχνίδια που κάνετε με τη Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέφερε την υπόθεση των υποκλοπών και το Predator, ρωτώντας «γιατί οι μισοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είχαν καρφωμένο το Predator» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να κρυφτεί πίσω από «θεωρίες» περί πολιτικής εξόντωσης. «Αυτό το κόμμα είναι θεσμικό, προοδευτικό, δημοκρατικό. Δεν είναι παρακρατικό», είπε για το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: «Όσοι ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη-Δημητριάδη, είστε συνένοχοι».