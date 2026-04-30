Βασίλης Ζούλιας: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα λέγαμε ότι είναι η Μέριλιν Μονρόε της ελληνικής τηλεόρασης

Μέριλιν Μονρόε της ελληνικής τηλεόρασης χαρακτήρισε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ο Βασίλης Ζούλιας. Ο σχεδιαστής μόδας έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να επιστρέφει στο My Style Rocks. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν τελικά ισχύει αυτό, θα πρόκειται για μία πολύ ωραία έκπληξη.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 30 Απριλίου, ο Βασίλης Ζούλιας είπε για την παρουσιάστρια: «Θα ήταν ωραία έκπληξη η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο My Style Rocks, γιατί έχουμε καιρό να τη δούμε την Κωνσταντίνα. Είναι ένα κορίτσι που θυμίζει κάπως τη Μέριλιν Μονρόε στην τηλεόραση, θα λέγαμε ότι είναι η Μέριλιν Μονρόε της τηλεόρασης».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προβολή της δουλειάς του μέσα από τη σειρά «Emily in Paris», με την πρωταγωνίστρια, τη Λίλι Κόλινς, να φορά δημιουργίες του. Ο ίδιος δεν περίμενε την επιτυχία που θα ακολουθούσε. «Είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα. Όταν συνέβη αυτό, δεν περίμενα την τόση επιτυχία που θα είχε, αλλά με την προβολή της σειράς, μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε μία νύχτα γίναμε παγκοσμίως γνωστοί σε ένα κοινό που δεν θα μας έβρισκε με άλλο τρόπο», εξομολογήθηκε.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της πλοκής του νέου κύκλου στην Ελλάδα, ο Βασίλης Ζούλιας τόνισε πως θα αποτελέσει διαφήμιση για τη χώρα. «Μου αρέσει πάρα πολύ που την επόμενη σεζόν θα γίνουν γυρίσματα στην Ελλάδα, γιατί θα διαφημιστεί η χώρα μας πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο να συμβαίνουν τέτοια και ελπίζω να φορέσει Έλληνες σχεδιαστές», πρόσθεσε.

Βασίλης Ζούλιας

