Αυτές είναι οι πιθανές ημερομηνίες των εθνικών εκλογών

Δύο βασικά σενάρια για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή, με το υπουργείο Εσωτερικών να έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο μετά τον Οκτώβριο.

Όπως ανέφερε το απόγευμα της Πέμπτης (30/04) η Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή “Live News”, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος «ανάβει τις μηχανές» του υπουργείου, καθώς τα νέα δεδομένα -κυρίως η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού- καθιστούν πρακτικά δύσκολη μια αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες.

«Δεν μπορούμε να πούμε “πατάμε το κουμπί και πάμε σε εκλογές”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα δύο σενάρια

Το πρώτο σενάριο, με λιγότερες πιθανότητες, τοποθετεί τις εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η προκήρυξή τους να γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως λίγο μετά τη ΔΕΘ.

Το δεύτερο και ισχυρότερο σενάριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, δείχνει προς τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου. Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρείται πιο πιθανή, καθώς αποφεύγεται η βαριά πολιτικά επέτειος των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ επιτρέπει στη χώρα να έχει ορκισμένη κυβέρνηση πριν από την 1η Ιουλίου, όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ένας και μόνον ένας αποφασίζει»

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι η επιστολική ψήφος απαιτεί χρόνο, καθώς χρειάζονται νέες υπουργικές αποφάσεις, διαδικασίες για φακέλους υψηλής ασφαλείας και προμήθεια εκλογικού υλικού. Πάντως, όπως τονίστηκε, όλα τα παραπάνω αποτελούν εκτιμήσεις με βάση τα πολιτικά και τεχνικά δεδομένα. Η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό.

«Ένας και μόνον ένας αποφασίζει», όπως χαρακτηριστικά είπε η δημοσιογράφος.

Δείτε το βίντεο