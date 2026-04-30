Ευθανασία για τα αδέσποτα που δεν βρίσκουν σπίτι σε 3 μήνες προτείνει ο Μπέος

Στην Αγριά βρέθηκε χθες (29/4) ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος με όσα ανέφερε για το θέμα των αδέσποτων ζώων να προκαλούν σάλο.

Ο δήμαρχος Βόλου ζήτησε η Ελλάδα να πάρει «παράδειγμα» από άλλες χώρες και να κάνει στα ζώα ευθανασία αν δεν βρουν σπίτι. 

Όσον αφορά στο θέμα των αδεσπότων, δήλωσε πως: «Δεν παίρνουν ένα παράδειγμα από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία. Τι είμαστε εμείς; Πιο πολύ φιλόζωοι; Έχω κι εγώ σκυλιά και τ΄αγαπάω πολύ. Εκεί τα μαζεύουν, τρεις μήνες. Δεν βρέθηκε ιδιοκτήτης, κάποιος να το πάρει; Ευθανασία. Όχι να κυκλοφοράνε. Εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Κάπουρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί, έχουμε ιατρείο για ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε κόβουνε την σίτα και τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκληδία, στο σχολείο, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανένας. Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί».

