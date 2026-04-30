Εντατικός καθαρισμός και πλύσιμο κάδων από τον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς εντατικοποιεί το πρόγραμμα πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων που υλοποιείται καθημερινά σε όλες τις γειτονιές της πόλης, ενώ θα ακολουθήσει το πλύσιμο όλων των μπλε κάδων ανακύκλωσης, ενόψει και της σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας και της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, η καθημερινή επιχείρηση πραγματοποιείται με τη χρήση δύο ειδικών καδοπλυντηρίων, τα οποία βγαίνουν στους δρόμους της πόλης τις πρώτες πρωινές ώρες, παράλληλα με τα απορριμματοφόρα.

Με σύγχρονο εξοπλισμό και κατάλληλα απολυμαντικά μέσα, εξασφαλίζεται ο σχολαστικός καθαρισμός των κάδων, η απομάκρυνση δυσοσμιών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση μικροβίων.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται κυκλικά, ώστε το πλύσιμο των κάδων να επαναλαμβάνεται με μεγάλη συχνότητα σε όλες τις περιοχές της Καλαμαριάς, ενισχύοντας την καθημερινή εικόνα καθαριότητας και θωρακίζοντας τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων θερμοκρασιών του καλοκαιριού.

«Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς συνεχίζει με συνέπεια το έργο της, καλώντας παράλληλα τους δημότες να συμβάλλουν ενεργά, κάνοντας σωστή χρήση των κάδων και αποφεύγοντας τη στάθμευση μπροστά από αυτούς, ώστε να διευκολύνεται το έργο των συνεργείων.

Ο Δήμος Καλαμαριάς παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διατήρηση μιας καθαρής, ασφαλούς και υγιεινής πόλης για όλους», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου.

