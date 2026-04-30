Χρήστος Μάστορας για Αντώνη Ρέμο: Είχα ανάγκη να τραγουδήσω δίπλα σε ένα τόσο σπουδαίο ερμηνευτή

Ο Χρήστος Μάστορας συνεργάστηκε φέτος με τον Αντώνη Ρέμο και αποκάλυψε μέσω των social media μια στιχομυθία που είχαν στη σκηνή, λίγες ημέρες μετά το τέλος των επιτυχημένων εμφανίσεών τους στην Αθήνα.

«Αντώνη φέτος ένιωσα πως είναι να τραγουδάς με τον μεγάλο σου αδερφό. Ένιωσα σαν να έχουμε μοιραστεί ένα παιδικό δωμάτιο με κιθάρες και τύμπανα, με κασέτες και cd, αφίσες και βιβλία. Τι όμορφο πράγμα να μπλέκονται οι ψυχές και φωνές σε απόλυτη αρμονία», έγραψε ο Χρήστος Μάστορας στα social media, δημοσιεύοντας ένα reel με φωτογραφίες του μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.

Ταυτόχρονα, ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε με όλο το κοινό μια στιγμή από το νυχτερινό κέντρο: «Σου είπα για πλάκα προχθές πάνω στη σκηνή, τώρα που θα κάνεις το διάλειμμα που τόσο αξίζεις -για να χαρείς τις προσωπικές στιγμές που δυστυχώς κάπως αυτή η δουλειά στερεί από τους ανθρώπους μας κι από εμάς φυσικά, μπορώ να δανειστώ 5-10 επιτυχίες σου; Έτσι για να την “δω” λίγο κι εγώ Ρέμος. Μου είπες “δεν έχεις ανάγκη εσύ”.

Η αλήθεια όμως είναι πως αυτή την υπέροχη χρονιά την είχα ανάγκη μέσα μου. Είχα ανάγκη να τραγουδήσω δίπλα σε ένα τόσο σπουδαίο ερμηνευτή, να ακούσω τις συμβουλές του, να εξελιχθώ και να ωριμάσω όπως θα γινόταν αν τραγουδούσα, με κάποιον που με νοιάζεται πραγματικά, με τον μεγάλο μου αδερφό», έγραψε ακόμα ο Χρήστος Μάστορας.

«Love you big bro!», κατέληξε ο Χρήστος Μάστορας, δείχνοντας πως η συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο έχουν και κοινή δισκογραφική στέγη, την Panik Records, δεν αποτέλεσε απλά ένα επιτυχημένο μουσικό σχήμα, αλλά και αφορμή να έρθουν ακόμα πιο κοντά και να «δεθούν» με αμοιβαία φιλία, σεβασμό και εκτίμηση.

