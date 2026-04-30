Το ΠΑΣΟΚ ζητά Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά των Αραμπατζή – Λιβανό

Κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος των δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή και Σπήλιου Λιβανού.

Οι δύο πρώην υπουργοί συγκαταλέγονται στα «γαλάζια» στελέχη που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η διαδικασία

Για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών, απαιτείται η κατάθεση αιτήματος με τουλάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών.

Στη συνέχεια, η απόφαση λαμβάνεται από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών προκειμένου να εγκριθεί η σύσταση της Επιτροπής.

