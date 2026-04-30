Αττική: Χειροπέδες σε τρεις Τούρκους μέλη εγκληματικής οργάνωσης

Στη σύλληψη τριών Τούρκων, μελών εγκληματικής οργάνωσης, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί στην Αττική, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αττικής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με τις αρχές να προχωρούν σε στοχευμένη δράση και έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 3,54 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε νάιλον συσκευασία.

Από τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψε ότι δύο από τους συλληφθέντες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα, γεγονός που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους προβλέπεται και η επιβολή του μέτρου της διοικητικής απέλασης.