Νετανιάχου για ακτιβιστές: “Οι υποστηρικτές της Χαμάς θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube”

«Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube» δηλώνει σε μήνυμά του στο X ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ Σταύρου Ιωαννίδη, οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν στην Κρήτη, αδιευκρίνιστο πού ακριβώς.

Η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Μπράβο στο Πολεμικό Ναυτικό μας! Διατάξαμε να εμποδίσουν ένα στόλο υποστηρικτών της Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Η αποστολή εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».

