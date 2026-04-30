“Σωστή η απόφαση για προφυλάκιση, δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου”, λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

«Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου», δήλωσε η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, χαρακτηρίζοντας σωστή την απόφαση της Δικαιοσύνης για την προφυλάκισή του.

«Ήταν σωστή η απόφαση, δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια του. Το ότι έχει κάποια ηλικία δεν μπορεί να είναι δικαιολογία να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Σωστός ή άσχημος ο νόμος άλλοι τους φτιάχνουν τους νόμους. Το ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εκεί και κάνουν τη δουλειά τους και προσπαθούν να επιβάλλουν τον νόμο, όποιος και αν είναι αυτός, σωστός ή λάθος, άλλοι τους φτιάχνουν τους νόμους. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του, να πάρει ένα πιστόλι και να πάει. Γιατί λέμε εντάξει δεν ήθελε να πάει να σκοτώσει, αλλά αν γινόταν κάτι και σκοτωνόταν κάποιος άνθρωπος;», είπε η κόρη του 89χρονου στο MEGA.

Όσο για το τι νιώθει για τον πατέρα της, απάντησε: «δεν νιώθω απόρριψη, μίσος, αγάπη. Γιατί αγάπη για να την νιώσεις πρέπει να την πάρεις πρώτα. Αυτή τη στιγμή νιώθω μια λύπη γιατί έφτασε εκεί».

Υπενθυμίζεται πως ο 89χρονος απολογήθηκε σήμερα (30/4) και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Να σημειωθεί ότι ο συνήγορος του 89χρονου υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί ο εντολέας του σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

