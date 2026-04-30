Σε θάνατο καταδικάστηκε ο άνδρας που σκότωσε τέσσερα νήπια σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Ουγκάντα

Δικαστήριο της Καμπάλα καταδίκασε σήμερα σε θάνατο έναν Αμερικανοουγκαντέζο που στις αρχές Απριλίου επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε τρία αγοράκια και ένα κοριτσάκι σε βρεφονηπιακό σταθμό, μια επίθεση που προκάλεσε αποτροπιασμό στην Ουγκάντα.

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από το ακροατήριο, στο οποίο βρίσκονταν και οι γονείς των θυμάτων, που ήταν ηλικίας από 15 μηνών μέχρι δυόμισι ετών.

Ο Κρίστοφερ Οκέλο Ονιούμ συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να φύγει από το σημείο, στις 2 Απριλίου. Η δικαστής Άλις Κομουχάνγκι Κάουκα απέρριψε το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο κατηγορούμενος ότι ήταν αθώος λόγω παραφροσύνης. Ο Ονιούμ δεν θέλησε να απαντήσει όταν τον ρώτησε για ποιους λόγους δεν θα πρέπει να τον καταδικάσει σε θάνατο.

Ο κατηγορούμενος «σχεδίασε λεπτομερώς την πράξη του, επιτέθηκε σε ανυπεράσπιστα και αθώα παιδιά» και «τα έσφαξε σαν ζώα χωρίς φόβο και ντροπή, χωρίς να σκεφθεί την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αν δεν τον είχαν συλλάβει, ποιος μας λέει ότι δεν θα είχε σκοτώσει περισσότερα από τέσσερα;» είπε η δικαστής.

Η Κάουκα δήλωσε επίσης πεπεισμένη ότι οι φόνοι ήταν μια «τελετουργική θυσία» και ότι ο Ονιούμ πίστευε ότι θα τον βοηθούσαν να πλουτίσει, όπως είχε πει ο ίδιος αμέσως μετά τη σύλληψή του, αν και ανακάλεσε αυτό το κίνητρο στο δικαστήριο.

«Έλαβα επίσης υπόψη μου ότι ο κατηγορούμενος δεν έδειξε καμία τύψη, επειδή περίμενα ότι τουλάχιστον θα ζητούσε συγγνώμη από τις οικογένειες των μωρών που τα έσφαξε σαν να ήταν κοτόπουλα ή κατσίκες», συνέχισε.

Τέλος, ο Ονιούμ έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Ουγκάντα

