To Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ άρχισε να αναχαιτίζει πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, μετέδωσε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

Με βάση δεδομένα εντοπισμού, ο στολίσκος «Global Sumud», που αποτελείται από 58 σκάφη, εντοπίστηκε κοντά στην Κρήτη, σε απόσταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από το Ισραήλ.

Σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, το ισραηλινό ναυτικό είχε προχωρήσει σε αναχαιτίσεις πολύ πιο κοντά στις ακτές της Γάζας.

Η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα υποστηρίζει ότι τα πλοία της «περικυκλώθηκαν παράνομα» από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα και ότι υπήρξαν απειλές για «απαγωγή και χρήση βίας».

Η Global Sumud Flotilla ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με 11 σκάφη, ενώ ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναχαίτιση επτά πλοίων.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν άμεσα για να προστατεύσουν τον στολίσκο, να λογοδοτήσει το Ισραήλ για αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι σε ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν εντοπίστηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά», χωρίς να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες του ελέγχου ή την προέλευση των ευρημάτων.

